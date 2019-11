In einer Mail hat die rechtsextremistische Gruppe "AWD" wohl mit einem Anschlag auf den Ex-Grünen-Chef gedroht. Özdemir steht seit längerem unter Personenschutz.

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat Medienberichten zufolge mutmaßlich von Rechtsextremisten eine E-Mail mit einer konkreten Todesdrohung erhalten. Er stehe als erster Name auf einer Todesliste, hieß es demnach Ende Oktober in dem Schreiben einer Gruppe mit dem Namen "Atomwaffen Division Deutschland" an das Büro des türkischstämmigen Bundestagsabgeordneten.

Eine rechtsextremistische Gruppe "Atomwaffen Division" (AWD) gibt es in den USA. Die Zeitungen der Funke-Mediengruppe zitieren aus der ihnen vorliegenden Mail: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...