Die Stadt Stuttgart hat kürzlich 290 zusätzliche, genehmigungspflichtige Standorte für Ladesäulen vergeben. Davon gingen 116 Standorte an die Stadtwerke Stuttgart, 105 an die eze.network GmbH, 32 jeweils an die EnBW und an Allego sowie fünf an Comfortcharge der Telekom. An den 290 neuen Standorten können je zwei Ladepunkte errichtet werden. Ursprünglich waren 346 Ladesäulenstandorte ausgeschrieben. ...

