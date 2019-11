ITM Power konnte am Freitag die Woche mit einem rasanten Aufwärtsmarsch krönen. Es ging um gleich mehr als 5 % nach oben. Dies wiederum signalisiert eine Durchbruchchance in Richtung von 1 Euro. Die Aktie hat mehr als 25 % Potenzial. Kooperation mit Linde trägt offenbar noch immer Die gute Stimmung manifestierte sich in der vergangenen Woche mit einem Gesamtgewinn von fast 30 %. Damit ist der Kurs der guten Stimmung wegen der Kooperation mit Linde noch immer in einem positiven Modus. Verstärkend ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...