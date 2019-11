Autos produzieren Unmengen an Geodaten. Die Industrie sitzt damit an der Quelle eines absehbaren Milliardengeschäfts - doch Google ist der Branche um Jahre voraus. Nun erst wehren sich die Autobauer. Zu spät?

Daniel Kindermann steckt heute Morgen im Stau - wie so oft. Der Manager des Autozulieferers Cerence quält sich in einem schwarzen Van durch den Feierabendverkehr der Upper Westside in New York. An einer roten Ampel fällt sein Blick auf einen Laden auf der anderen Straßenseite. Kindermann mustert den siebenstöckigen Ziegelbau, fragt: "Was ist das für ein Laden?" Der Bordcomputer seines Autos antwortet prompt: "Das ist Rag & Bone, ein Bekleidungsgeschäft." Ob es teuer sei, will Kindermann wissen. "Laut Yelp ist es Mittelklasse", erklärt der Van. Ob es geöffnet habe. "Es schließt in 30 Minuten. Möchtest du, dass ich einen Parkplatz in der Nähe suche?"

Kindermann hat weder Schalter noch Touchscreens berührt; drei knappe Fragen an die Sprachsteuerung und der Augenkontakt mit der Windschutzscheibe liefern ihm alle Informationen. Noch ist es nur eine Demo; die kurze Fahrt durch New York ist virtuell, sie findet in einer Messehalle in Las Vegas statt. Doch sie gewährt einen ziemlich guten Blick auf das, wozu Autos schon in wenigen Jahren in der Lage sein werden.

"Um die Daten aus dem Auto entsteht eine ganze Branche neu, mit vollkommen neuen Geschäftsmodellen - so wie sie rund ums Smartphone nach dem ersten iPhone entstanden sind", glaubt Peter Liggesmeyer, Leiter des Fraunhofer Instituts für experimentelles Software Engineering. Dabei geht es nicht mehr nur um klassische Auto-Anwendungen, wie Navigation, Routenplaner oder Stauprognosen.

Hotels, Restaurants, Tankstellen oder Parkhäuser könnten Werbung oder Infos zu freien Plätzen direkt in Autos bringen, die sich ihnen nähern. Versicherungen können auf Basis von Geodaten neue Tarife anbieten, die sich am Fahrstil orientieren: Defensive Fahrer zahlen weniger, eilige mehr. Ridesharing-Dienste wie Uber, Lyft oder Moia können anhand der Daten abschätzen, welche einzelnen Fahrtprofile sich zu einer Gemeinschaftsfahrt kombinieren lassen.

Nach Prognosen der Schweizer Bank UBS werden solche Geodaten-Dienste ab 2030 etwa 420 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr generieren (siehe Grafik). Doch so spektakulär die Wachstumsaussichten sind, so unklar ist, wer den Geo-Datenschatz heben wird. Mit den Internetkonzernen und der Autoindustrie selbst treten zwei der global mächtigsten Branchen in direkten Wettbewerb.

Dass Autos "zum Computer auf Rädern" würden, ist ein gern bemühtes Bild. Cerence-Manager Kindermann füllt es mit Leben: "Zwei Kameras im Armaturenbrett sind ständig auf meine Augen gerichtet", sagt er. Sie berechnen millimetergenau den Punkt, den er auf der Windschutzscheibe fixiert. Eine Software ermittelt aus der Position des Autos in der Umwelt und der Blickrichtung Kindermanns dessen avisiertes Ziel; das System greift dann via Internet auf Datenbanken wie TripAdvisor, Trivago oder Yelp zu, die die nötigen Infos wie Öffnungszeiten, Kundenbewertungen und Preisniveau liefern. Damit die Technik hält, was sie verspricht, und Kunden nicht frustriert, braucht Cerence vor allem eins: jede Menge präzise Informationen dazu, wer sich gerade wo genau aufhält. "Geodaten sind der wichtigste Rohstoff der Mobilität von morgen", sagt Fraunhofer-Forscher Liggesmeyer.

Die Autohersteller verfügen im Prinzip über die bessere Ausgangslage, schließlich sitzen sie an der Datenquelle. Vor allem Google aber drängt immer aggressiver in das Geschäft vor. Der IT-Konzern hat das wirtschaftliche Potenzial der Geodaten früher erkannt. Die App Google Maps kam bereits 2007 auf den Markt, zusammen mit den ersten Smartphones. Inzwischen ist Maps keine schlichte digitale Landkarte mehr, sondern auch ein vollständiges Navi - inklusive Sprachausgabe, die Handynutzer genauso zielsicher von A nach B lotst wie ein teures Auto-Navigationssystem. ...

