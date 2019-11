03.11.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem wöchentlichen Marktkommentar von Raiffeisen Research: Das in Summe positive Sentiment hat einige US-Aktienindizes (S&P 500 und Nasdaq 100) im Wochenverlauf auf neue Allzeit-Höchststände oder zumindest in sehr lichte Höhen katapultiert. Zu verdanken war dies einerseits, dem britischen Parlament das sich in Anbetracht des politischen Dauerdramas Brexit mittlerweile zu Neuwahlen am 12. Dezember durchringen konnte und andererseits, dass auch beim Handelskonflikt USA/China die Zeichen ...

