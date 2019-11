Neben Airlines oder Banken steckt Katar viel Geld in Luxusherbergen. Der Übernachtungsbetrieb ist eher Nebensache. Hauptziel ist bislang die Schweiz. Auch in Deutschland gibt es erste Hotels der Herrscherfamilie.

Für Besucher des wohl spektakulärsten neuen Hotels der Schweiz beginnt der Genuss bereits ein paar Kilometer vor dem Check-in. Während der Bootsfahrt vom eher nüchternen Kultur- und Kongresszentrum Luzern über den Vierwaldstättersee blicken die Besucher die ganze Zeit auf den Bürgenberg mit seinen Gebäuden, alle gestaltet von Star-Architekten wie Matteo Thun. Am Ufer angekommen folgt eine Fahrt über fast 500 Meter Höhe bis in den Bauch des Parkhotel genannten Haupthauses. Doch auch wenn das Dekor in schlichter Eleganz gefällt - wer hier ankommt, wird das kaum wahrnehmen. Denn oben ist die Aussicht spektakulär, egal ob die Sonne scheint oder Nebel die umliegenden Hügel verschleiert.

Willkommen im Bürgenstock Hotel, dem Flaggschiff im weltweiten Hotelreich der katarischen Herrscherfamilie Al Thani. Für laut Schätzungen mindestens eine halbe Milliarde Euro hat der Katara Hospitality genannte Herbergsarm des Staatsfonds Qatar Investment Authority (QIA) hier eine Legende der Übernachtungsbranche neu erschaffen.

Das Berg-Ensemble ist der bisherige Höhepunkt einer Immobiliensammlung aus mehreren Dutzend Exemplaren. Nachdem die Herrscherfamilie ab den Neunzigerjahren den Reiz gehobenen Hausbesitzes nicht mehr nur zur Eigennutzung entdeckte, kaufte sie sich in aller Welt Hotels der obersten Kategorie, weiß Michael Lidl, Chef der auf Übernachtungs-Immobilien spezialisierten Beratung Treugast mit Hauptsitz in München: "Es sind vor allem Trophy Assets", so Lidl. Mit anderen Worten: Trophäen, mit denen sich angeben und Staat machen lässt. Dazu zählen etwa Traditionshäuser wie das Savoy Hotel in London oder das Excelsior Gallia in Mailand, aber auch Trendsetter der Moderne wie das Buddha-Bar Hotel in Paris. Und allen ist aus Sicht Lidls eines gemeinsam: sie lohnen sich bestenfalls dadurch, dass die Immobilie mit der Zeit an Wert gewinnen könnte.

Warum die Herbergen sich nicht rechnen, zeigt das vor gut einem Jahr eröffnete Haus Bürgenstock besonders gut. Wo in den Fünfzigerjahren noch Jetsetter wie Sophia Loren, Bundeskanzler Konrad Adenauer oder die Crew des James-Bond-Films Goldfinger entspannte, hat der Fonds ein Ensemble aus 30 Gebäuden auf den Kamm verteilt. Dazu gehören vier Hotels mit gut 300 Zimmern, 68 Wohnungen der Gattung Fünf-Sterne-Plus und ein Ballsaal mit einem Panoramablick, der selbst engagierte Tänzer ablenken und aus dem Tritt bringen dürfte. Und natürlich arbeitet das ganze Ferienensemble klimaneutral und autofrei.

Zwar ist eine Reise zum Bürgenberg nicht gerade billig. Die Preise für zwei Gäste am Wochenende reichen aktuell von 368 Euro in der Dreisterne-Pension Taverne 1879 über gut 500 Euro im Palace oder 1912 Euro in einer Residence Suite bis zu gut 13.600 Euro in der Präsidentensuite. In Letzterer wird auch schonmal das Dreifache verlangt. Und wen die zwölf Restaurants, die Golf- und Tennisplätze oder bereits die Anreise im Privatjet zum Flugplatz Buochs zu sehr stressen, der kann im 10.000 Quadratmeter großen Alpinspa mit Infinitypool ...

