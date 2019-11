Der Arbeitgeberverband warnt vor zu hohen Kosten beim Grundrenten-Kompromiss zwischen SPD und CDU. Die Große Koalition will am Montag beraten.

Der Arbeitgeberverband BDA warnt einem Pressebericht zufolge die Union vor einem Grundrenten-Kompromiss mit der SPD. In einem Brandbrief an den Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus (CDU) fordert BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter "dringend", von den jüngst bekanntgewordenen Plänen abzusehen, wie "Bild am Sonntag" vorab berichtete.

"Es darf nicht sein, dass immer weitere Milliarden für das Koalitionsklima statt für dringend nötige Infrastruktur- und Zukunftsmaßnahmen ...

