München (ots) - Unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!" verwandelten über 12.000 Zuschauer am gestrigen Samstagabend die Dortmunder Westfalenhalle in ein riesiges Lichtermeer. Stimmungsvoll feierte Entertainer Florian Silbereisen das Jubiläum der größten und erfolgreichsten Schlager-Eurovisionssendung: Seit 25 Jahren begeistern die Feste-Shows regelmäßig Millionen Zuschauer. Und auch dieses Mal waren wieder 5,75 Millionen Zuschauer bei der über dreistündigen Schlager-Party im Ersten dabei, so viele wie seit 2016 nicht mehr. Das entspricht einem Marktanteil von 21,3 Prozent beim Gesamtpublikum. In der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kommt "Schlagerbooom" auf einen Marktanteil von 10,7 Prozent. Den Tagessieg am Samstag konnte die "Tagesschau" verbuchen, die allein im Ersten 6,97 Millionen Zuschauer einschalteten (24,6% MA).



Zu den Gratulanten beim "Schlagerbooom" zählten am gestrigen Abend u.a. Roland Kaiser, Andrea Berg, Howard Carpendale, Marianne Rosenberg, Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Oli. P, Maite Kelly, Giovanni Zarrella, Pietro Lombardi, die Kelly Family - natürlich mit vielen Schlagern zum Mitsingen und Mitfeiern! Als Überraschungsgast trat Helene Fischer in der ausverkauften Westfalenhalle auf.



"Schlagerbooom 2019 - Alles funkelt! Alles glitzert!" ist eine Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR, des BR und des WDR in Zusammenarbeit mit dem ORF.



