Die Währung Norwegens ist trotz starker Wirtschaft schwach. Einer der Hauptgründe sind wohl die Spannungen zwischen China und den USA.

Eigentlich müsste die norwegische Krone auf Höhenflug sein: Die Notenbank hebt als eine der wenigen weltweit die Leitzinsen an, die Konjunktur brummt und der Preis des wichtigsten Exportguts Rohöl zieht wieder an. Aber die Währung mit einem Kursminus von sechs Prozent zum Dollar gehört seit Jahresbeginn zu den Schlusslichtern unter den Industrienationen. Zum Euro fiel die Krone am Dienstag sogar auf ein Rekordtief.

Erica Dalsto, Chef Anlagestrategin für Norwegen bei der SEB Bank, sieht den Hauptgrund für die Kronen-Schwäche im Zollstreit zwischen den USA und verschiedenen anderen Staaten wie China. "Alle Währungen kleinerer, vom Welthandel abhängiger Staaten leiden. Heimische Faktoren spielen die zweite Geige."

Der Hickhack um den Brexit sowie die Spannungen im Nahen Osten und den Golf-Staaten sorgten zusätzlich für Verunsicherung. Dalsto verwies auf das Nachbarland Schweden, dessen Währung unter denselben Problemen ...

