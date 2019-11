In ihrem wöchentlichen Podcast hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Ziele für die Mobilität der Zukunft genannt, die sie am Montag mit Spitzenvertretern der Autoindustrie besprechen will. Danach müsse Mobilität "klimafreundlich, flexibel, kostengünstig und bequem sein". Neue Technologien, getrieben durch die Digitalisierung, aber auch neue Antriebstechnologien, würden die Mobilität in Deutschland gravierend verändern, so die Regierungschefin in ihrem am Sonntag veröffentlichten wöchentlichen Podcast. Elektromobilität bevorzugt, Wasserstoff als weitere Säule Die Bundesregierung ...

