Nach Bekanntwerden eines Listerienverdachts in Fertig-Frikadellen ruht die Produktion in dem betroffenen Betrieb in Goldenstedt im Kreis Vechta. Das sagte der Gesamtbetriebsleiter für Produktion der Firma Fleisch-Krone-Feinkost GmbH, Thomas Rolf, der Nachrichtenagentur dpa am Sonntag. "Wir haben am Freitag gemeinsam entschieden, die Produktion dort einzustellen, bis klar ist, über welchen Weg die Listerien in den Betrieb gelangt sind", sagte Rolf. Bislang sei dies unklar.

Die Firma hatte am Freitagabend abgepackte Fertig-Frikadellen zurückgerufen, die an Supermärkte von Norma und Rewe geliefert wurden. Vom Verzehr der Produkte werde dringend abgeraten, hieß es. Um wie viele Packungen es sich genau handelt, konnte der Produktionsleiter nicht sagen.

Betroffen sind "ja! Frikadellenbällchen" (500 Gramm-Packung) mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 05.11.2019 und 20.11.2019, die bei Rewe verkauft wurden. Außerdem betroffen sind die Artikel "Gut Bartenhof Frikadelle Klassik" und "Gut Bartenhof Frikadellenbällchen" mit den Chargen-Nummern 97812 und 97813 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.11.2019, die an einzelne Norma-Filialen gingen./sto/DP/edh

AXC0024 2019-11-03/14:43