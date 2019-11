Die Siemens-Aktie konnte am 15. August bei 84,42 Euro ein markantes Tief ausbilden. Seitdem ist der Wert auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Mit der Entwicklung im Oktober können die investierten Aktionäre zufrieden sein. Es gelang, das Hoch vom 25. Juli bei 103,44 Euro zu überwinden und die Aktie in der Spitze bis auf 105,86 Euro ansteigen zu lassen. Seitdem konsolidiert der Wert den Anstieg der letzten Wochen in einer leichten Abwärtsbewegung. Sie hat den Charakter einer bullischen Flagge und ... (Dr. Bernd Heim)

