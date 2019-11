US-Handelsminister Wilbur Ross sieht Fortschritte bei den Verhandlungen über Strafzölle. Unter diesen Umständen könnten die USA auch auf Strafzölle verzichten.

US-Handelsminister Wilbur Ross hat Strafzölle auf Autoimporte aus Europa und Asien als vermeidbar bezeichnet. Sowohl die Gespräche mit einzelnen Unternehmen über ihre Investitionspläne als auch die Verhandlungen mit den Regierungen liefen gut, sagte Ross an diesem Sonntag dem Nachrichtensender Bloomberg TV. Die Hoffnung sei, dass es genügend Fortschritte geben werde, um die Strafzölle zu vermeiden, sagte er am Rande eines regionalen Wirtschaftstreffens in Bangkok.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...