Seoul, Südkorea, und Xi'an, China (ots/PRNewswire) -- Globale Zuschauerzahl: 193 Millionen- Über 40.000 Spieler aus 111 Ländern, 120.000 Zuschauer- Die WCG wurden nach sechs Jahren wieder aufgenommen, um ein neuesKapitel in umfassenden E-Sport-Turnieren aufzuschlagen. World Cyber Games (WCG) veröffentlichte Infografiken, die einige der Leistungskennzahlen der WCG 2019 Xi'an detailliert beschreiben, 100 Tage nach Abschluss des erfolgreichen E-Sportturniers im Juli.Die Infografiken zeigen die vielfältigen Erfolge der WCG 2019 Xi'an, die zur neuen WCG-Vision des "Global esports festival for a better world" passen.Die WCG 2019 Xi'an umfassen 12 Events im Game Sports-Sektor, darunter Warcraft III: The Frozen Throne, Dota2 und Clash Royale sowie 4 Events im New Horizons-Sektor, der den Weg für neue Sportbereiche mit neuen Technologien, Robot Fighting Championship, AI Masters, VR Championship und Scratch Creative Challenge bereitet.Beginnend mit den nationalen Online-Vorspielen im März übertrug WCG 2019 Spiele von über 40.000 Spielern aus 111 Ländern, die auf acht Plattform und in 13 Sprachen angeboten wurden und mit 193 Millionen Zuschauern die größte Zahl unter allen umfassenden E-Sport-Turnieren erreichte. Das WCG 2019 Xi'an-Finale wurde von ca. 120.000 Fans besucht.Jung Jun Lee, CEO von WCG, meinte dazu: "Obwohl dies die ersten WCG in sechs Jahren sind, zeigen die Infografiken zeigen, dass es uns gelungen war, mit WCG 2019 Xi'an ein neues Kapitel als ein umfassendes E-Sport-Turnier aufzuziehen, und wir somit die Möglichkeit hatten, das große Interesse der E-Sport-Fans zu bestätigen." Und er fuhr fort: "Wir werden unser Bestes tun, um im nächsten Jahr einen noch besseren Event aufzuziehen, dank der Ermutigung so vieler Menschen und unserer Erfolge in diesem Jahr."Als erfolgreicher Gastgeber des WCG 2019 Xi'an-Events arbeitet WCG bereits fleißig an den Vorbereitungen für WCG 2020, einschließlich der Auswahl des Veranstaltungsortes und der Spiele. Weitere Hinweise zu WCG 2019 Xi'an finden Sie auf WCG.com.Informationen zu WCGWCG ist ein globales E-Sport-Festival, das eine bessere Welt schaffen möchte, indem es Menschen aus aller Welt durch den Spaß an Spielen und an der digitalen Kultur vereint. Mit der Ausrichtung der World Cyber Games als globalen Event mit einer Vielzahl von Programmen will WCG über den reinen E-Sport-Wettbewerb hinausgehen und zu einem Festival der globalen Harmonie werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1021483/WCG_infographic_image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/891154/World_Cyber_Games_Logo.jpgPressekontakt:WCGYvette Hyeran In+82-31-600-8421hranin@wcg.comOriginal-Content von: World Cyber Games Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60307/4422027