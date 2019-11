"Die Welt" zu wirtschaftspolitischen Leitlinien der Grünen:

"Der Eifer, die kindliche Lust und Kaltschnäuzigkeit, mit der in jüngster Zeit über unser Wirtschaftssystem gerichtet wird, das schon so lange Wohlstand für viele Menschen ermöglicht, ist bemerkenswert. Kaum einer der Jungen und Linken redet über soziale Marktwirtschaft, sondern immer wird mit dem Finger auf "das System", den "Kapitalismus" gezeigt, der als Ursache allen Übels auf der Welt erachtet wird. Wenn in diesem Feuerwerk der Vereinfacher Funken der Vernunft aufleuchten, ist man durchaus erleichtert. Die Parteichefin der Grünen, Annalena Baerbock, hat solche versprüht. Sie will die Marktwirtschaft sozialökologischer begründen. Dagegen ist nichts zu sagen. Dafür fordert sie in einem Leitantrag einen "umfassenderen" Wohlstandsbegriff und auch eine Neudefinition des Bruttoinlandsproduktes. Das kann zumindest Grundlage für eine ernsthafte Diskussion sein, wenn die Grünen dabei nicht die Bedürfnisse, Wünsche und Ängste der breiten Masse der Menschen weiter zur Seite schieben./yyzz/DP/edh

AXC0018 2019-11-04/05:35