Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOMOBILBRANCHE - Die deutsche Automobilindustrie sorgt sich um den Erfolg der Elektromobilität. Auf dem für diesen Montag angesetzten Treffen im Bundeskanzleramt müssten konkrete Beschlüsse für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur gefällt werden, hieß es in Branchenkreisen. Zu den Teilnehmern gehören neben Kanzlerin Angela Merkel die zuständigen Minister für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft sowie die Chefs von BMW, Bosch, Continental, Daimler und Volkswagen. Die beteiligten Ministerien haben in den vergangenen Wochen einen Masterplan ausgearbeitet, damit die Elektrowende gelingen kann. In dem Papier sind einzelne Maßnahmen wie etwa Änderungen im Baurecht für die Installation von Ladepunkten im privaten Bereich sowie in Tankstellen und Parkhäusern skizziert. Zumeist heißt es allerdings, dass verschiedene Optionen im Verlauf des kommenden Jahres überprüft werden müssten. Den Autobauern geht das nicht weit genug. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert deshalb, dass auf dem Autogipfel konkrete Maßnahme vereinbart werden müssten. (Handelsblatt S. 20/FAZ S. 17)

RENTE - Im Koalitionsstreit um die Grundrente hat der Chef der Arbeitnehmergruppe in der Unionsfraktion, Peter Weiß, einen neuen Kompromissvorschlag unterbreitet. Die geplante Höherwertung der Renteneinzahlungen von Geringverdienern solle nur bis zum Jahr 2014 gelten, dem letzten Jahr vor der Einführung des Mindestlohns Anfang 2015. "Am besten wäre, die geplante Höherwertung auf die Zeit bis 2014 zu begrenzen", sagte der CDU-Politiker Weiß der. So würde dem Wunsch der Union Rechnung getragen, die Kosten der Grundrente zu begrenzen. Andererseits hätte man aber die Zeiten schlechter Löhne in Ostdeutschland mit der Regelung voll erfasst, so dass auch einem Wunsch der SPD entsprochen werde. (Rheinische Post)

RENTE - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat bekräftigt, dass er Forderungen der SPD nach einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung ablehnt. "Das wird mit uns nicht klappen", sagte Brinkhaus. Die Fraktion sei "nicht bereit, die Prinzipien des Renten- und des Grundsicherungssystems über den Haufen" zu werfen. "Wir wollen keine Steuergelder an Menschen verteilen, die die Unterstützung gar nicht brauchen." Er merke "bis tief in die Arbeitnehmerschaft, dass die Menschen es nicht verstehen, wenn Leute zusätzlich Geld vom Staat bekommen, obwohl sie es nicht brauchen", sagte Brinkhaus weiter. Dies gelte "ganz besonders dann, wenn das Geld aus der Rentenkasse genommen wird". (Welt)

CDU - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat sich hinter die unter Druck stehende CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt. "Schlecht sieht ihre Bilanz nicht aus", sagte Brinkhaus. "Ihr ist es gelungen, dem Thema Migration das Streitpotenzial zu nehmen. Auch dass wir im Klimapaket unsere Überzeugungen sichtbar machen können, ist maßgeblich der Parteichefin zu verdanken." Auch ihr Start als Verteidigungsminister sei "sehr gut" verlaufen. "Sie geht die Themen an. Sie ist präsent", sagte Brinkhaus. (Welt)

KOHLE - Neben dem hohen CO2-Ausstoß ist Kohle auch aufgrund der Bedingungen problematisch, unter denen sie gefördert wird. Korruptionsvorwürfe gegen den größten russischen Exporteur nähren auch Kritik an deutschen Kohlekonzernen. Deutschland ist der größte Kohleimporteur Europas. Knapp 44 Millionen Tonnen wurden allein im vergangenen Jahr aus dem Ausland eingekauft. Mehr als 40 Prozent der importierten Steinkohle kommen mittlerweile aus Russland. (Handelsblatt S. 16)

STROM - Die Sorge vor hohen Energiekosten wird unter deutschen Unternehmen immer größer. Das geht aus einer Umfrage zum Rohstoffmarkt hervor, die Inverto, die Tochter der Unternehmensberatung Boston Consulting, durchgeführt hat. (FAZ S. 19)

EXTREMISMUS - Nach Morddrohungen gegen die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vor einer Zunahme von Gewalt und Einschüchterungsversuchen in der öffentlichen Debatte gewarnt. "Ganz generell gilt: Wir erleben eine hochproblematische Verrohung unserer Gesellschaft", sagte Seehofer. (SZ S. 1)

ASYL - Nur 34 Flüchtlinge sind seit August 2018 an der deutsch-österreichischen Grenze abgewiesen und nach Griechenland zurückgeschickt worden; das sind deutlich weniger, als von vielen Politikern in der Union erwartet wurde. Am Streit zwischen CSU und CDU, ob diese Zurückweisungen im Schnellverfahren erlaubt sind, wäre vergangenes Jahr beinahe die große Koalition zerbrochen. Normalerweise muss Deutschland genau prüfen, welcher EU-Staat für den Asylantrag eines Flüchtlings zuständig ist. Ein bilaterales Abkommen mit Griechenland erlaubt es Deutschland indes, neu angekommene Flüchtlinge binnen Stunden zurückzuschicken, wenn bei der Grenzkontrolle festgestellt wird, dass sie bereits in Griechenland Asyl beantragt haben. (SZ S. 1)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2019 00:39 ET (05:39 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.