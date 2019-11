TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn durch die Bank mit Aufschlägen. Nach oben gezogen werden die Börsen von Hoffnungen auf einen baldigen Abschluss eines Teilabkommens im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Hinzu kommen gute Vorgaben von der Wall Street, wo der Nasdaq- und der S&P 500-Index am Freitag nach deutlich besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten neue Rekordstände verzeichnet hatten. Der Dow schloss lediglich 50 Punkte unter einem neuen Höchststand.

In Hongkong geht es um 1,3 Prozent nach oben, der Schanghai-Composite erhöht sich um 0,7 Prozent. Die Börse in Tokio hat aufgrund eines Feiertags geschlossen. In Südkorea verbessert sich der Kospi ebenfalls um 1,3 Prozent auf 2.127 Punkte. Die Börse in Sydney bleibt mit Aufschlägen von 0,2 Prozent deutlich zurück.

Westpac - die älteste Bank unter Australiens Großbanken - hat eine Kapitalerhöhung um 2,5 Milliarden australische Dollar (rund 1,73 Milliarden US-Dollar) angekündigt. Zudem wurde die Dividende gestutzt. Der Bank machen niedrige Zinsen, ein schwaches Kreditgeschäft, Rückstellungen und Restrukturierungskosten zu schaffen.

Im US-chinesischen China Handelskonflikt deutet sich der Abschluss eines Teilabkommens für November an. US-Handelsminister Wilbur Ross sagte in einem Bloomberg-Interview, dass "wir gute Fortschritte machen" und dass es "keine natürlichen Gründe" gäbe, warum ein "Phase-Eins"-Abkommen nicht in diesem Monat erzielt werden könnte. Zudem kündigte der Minister an, dass "sehr bald" Lizenzen für US-Unternehmen ausgegeben werden sollen, um Geschäfte mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei machen zu können. Die US-Regierung hatte Huawei im Mai aus Sorge um die nationale Sicherheit auf eine schwarze Liste gesetzt.

Abschluss über südostasiatisches Freihandelsabkommens geplant

Unterdessen haben die südostasiatischen Länder vereinbart mit China zusammenzuarbeiten, um die Stabilität in der Region zu gewährleisten. Zudem soll im kommenden Jahr ein Freihandelsabkommen von 16 Ländern unterzeichnet werden. Die Verhandlungen über eine Umfassende Regionale Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) seien weitestgehend abgeschlossen, die noch offenen Punkte sollten bis Februar geklärt sein, heißt es in einem Erklärungsentwurf des Gipfeltreffens der Südostasiatischen Staatengemeinschaft (Asean) vom Sonntag in Bangkok.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.686,90 +0,27% +18,43% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG Kospi (Seoul) 2.127,20 +1,29% +4,22% 07:00 Schanghai-Comp. 2.979,58 +0,72% +19,47% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.443,28 +1,26% +4,79% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.232,72 +0,10% +5,24% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.598,12 +0,30% -5,75% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:00 % YTD EUR/USD 1,1166 +0,0% 1,1165 1,1159 -2,6% EUR/JPY 120,86 +0,0% 120,85 120,52 -3,9% EUR/GBP 0,8631 -0,0% 0,8634 0,8612 -4,1% GBP/USD 1,2938 +0,0% 1,2935 1,2958 +1,5% USD/JPY 108,23 -0,0% 108,23 107,99 -1,3% USD/KRW 1164,80 -0,4% 1164,80 1165,26 +4,5% USD/CNY 7,0375 -0,0% 7,0375 7,0374 +2,3% USD/CNH 7,0279 -0,1% 7,0371 7,0386 +2,3% USD/HKD 7,8369 -0,0% 7,8370 7,8385 +0,1% AUD/USD 0,6918 +0,1% 0,6908 0,6905 -1,8% NZD/USD 0,6453 +0,3% 0,6432 0,6432 -3,9% Bitcoin BTC/USD 9.146,51 -0,6% 9.206,26 9.145,26 +145,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,92 56,20 -0,5% -0,28 +15,6% Brent/ICE 61,39 61,69 -0,5% -0,30 +11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.511,64 1.514,44 -0,2% -2,80 +17,9% Silber (Spot) 18,12 18,12 +0,0% +0,00 +16,9% Platin (Spot) 952,70 947,50 +0,5% +5,20 +19,6% Kupfer-Future 2,66 2,65 +0,3% +0,01 +0,6% ====

