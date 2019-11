Die Stichworte Digitalisierung und digitaler Zwilling sind aus Berichten zu modernem und künftigem Engineering nicht mehr wegzudenken. Industrie-4.0-Anwendungen fußen darauf. Doch noch immer sind diese Stichworte in vielen Bereichen Theorie. Bereits auf der Namur-Hauptsitzung 2018 hat Aucotec zusammen mit der Uni Magdeburg gezeigt, wie in der Kommunikation der Anlage mit ihrem digitalen Zwilling, der eigenen Dokumentation, echte Praxis möglich ist. Mit auf diese Weise aktuell gehaltenen Anlagendaten lassen sich IoT-Projekte umsetzen. Voraussetzungen: ein disziplinübergreifendes Datenmodell und ein universeller Sprachstandard: OPC UA auf Basis NOA.

Eine aktuelle Studie der VDMA-Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau zusammen mit der Unternehmensberatung PWC zeigt, dass im Anlagenbau die technologieorientierten Geschäftsmodelle, die heute mit etwa 60 % den Markt dominieren, im Jahr 2025 nur noch rund 20 % ausmachen werden. Digitale, also datengesteuerte Services hingegen werden ihren Anteil auf etwa 15 % im Vergleich zu heute verdreifachen.

Öl des 21. Jahrhunderts trifft Anlagen des 20. Jahrhunderts

Eine wichtige Voraussetzung für diese Entwicklung sind aktuelle Anlagendaten. Ob Predictive Maintenance oder Full-Service-Geschäftsmodelle, bei denen das Produkt zum Beispiel nicht mehr der Kompressor ist, sondern jederzeit optimal verfügbare Druckluft: die Möglichkeiten, die Industrie 4.0 bietet, leben allein vom viel zitierten Öl des 21. Jahrhunderts, den Daten, ihrer Verlässlichkeit sowie Erreich- und Auswertbarkeit über Webservices. Die meisten Anlagen, die aktuell betrieben werden, stammen jedoch noch aus dem 20. Jahrhundert. Und sie wurden und werden im Laufe ihres jahrzehntelangen Lebens vielfach um- und ausgebaut. Entsprechend alt sehen viele Dokumentationen aus.

Wo aber kommen die aktuellen Anlagendaten her, die solche Services möglich machen? Voraussetzung für IoT-gerechte Nutzung der aktuellen Engineeringdaten ist immer, dass sie in einem zentralen Datenmodell "24/7" verfügbar sind. Nicht in Containern von Datenmanagementsystemen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...