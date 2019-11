Saudi-Arabien peilt mit dem weltweit führenden Ölkonzern Saudi Aramco den grössten Börsengang aller Zeiten an.Riad - Saudi-Arabien peilt mit dem weltweit führenden Ölkonzern Aramco den grössten Börsengang aller Zeiten an. Nach mehrfacher Verzögerung erhielt der Staatskonzern am Sonntag die Genehmigung für den seit etwa drei Jahren angestrebten Gang aufs Parkett. Mit der Zustimmung durch die Finanzmarktbehörde CMA des Königreichs kann ein Teil der Aramco-Aktien künftig an der saudi-arabischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...