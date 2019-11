Bestwig (ots) - Der Befall von Schimmel in Silikonfugen ist ein häufiges Phänomen in privat und gewerblich genutzten Feuchträumen.Mit dem "AGO Fugentape" bietet die Firma AGO Sauberkeit für Haus und Garten seit dem 1. November 2019 eine patentierte Lösung, die Anwendern eine unkomplizierte und innovative Art der Fugenreinigung ermöglicht.Markteinführung für neuartiges ProduktAb November steht das "AGO Fugentape" im Onlineshop des sauerländischen Herstellers und Händlers zum Kauf bereit. Die im Fugentape mittig sitzende Zellstoffrolle wird direkt auf die zu behandelnde Fuge geklebt. Zunächst nur einseitig, dann wird diese Art Tamponade mit Schimmelentferner getränkt und im Anschluss auch mit der zweiten Hälfte komplett auf die zu reinigende Fuge geklebt.Im Vergleich zu herkömmlichen Schimmelsprays lässt sich durch das getränkte und aufgeklebte Tape eine Depot-Wirkung erzielen, die ohne größere Geruchsbelästigung einen wesentlich längeren Zeitraum ihre reinigende Wirkung vollbringt. Nach der Behandlung ist das Tape ohne großen Kraftaufwand abzuziehen, schimmelfreie Fugen ohne Rückstände sind das bleibende Ergebnis.Im Vergleich zur klassischen Anwendung entfaltet das "AGO Fugentape" in einem Durchgang seine Wirkung, mehrfache Anwendungen wie bei Anti-Schimmel-Sprays sind nicht notwendig.Effektive Lösung für Hotel, Gastronomie und zu HauseDie Bildung von Schimmel lässt sich heutzutage selbst bei einem geregelten Heizen und Lüften nicht vermeiden. Vor allem in modernen Wohn- und Geschäftsräumen mit ihrer Niedrigenergiebauweise fehlt der natürliche Luftaustausch, der Schimmelsporen gar nicht erst entstehen lässt. Eine vier- oder fünffache Anwendung von Sprays zur Schimmelbeseitigung ist Anwendern vertraut, geringe Effizienz und unangenehmer Geruch machen Produkte dieser Art eher unbeliebt. Beide Probleme werden durch das "AGO Fugentape" effektiv gelöst.Vom Produkt profitieren private Anwender, genauso wie gewerbliche Nutzer vom Hotelwesen bis zur Gastronomie. Durch die schnelle, einfache Anwendung ist die Herrichtung von Toiletten und Hotelbädern ohne größeren Aufwand möglich. Gerade in beengten Räumen ermöglicht das Tape die vollständige Entschimmelung von Duschkabinen und -bereichen mit mehreren Metern Band. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber Sprays, die bei großflächiger Anwendung eine starke Geruchsbelästigung aufweisen.Informationen zum Hersteller AGOAGO Sauberkeit für Haus und Garten ist als Fachbetrieb seit seiner Gründung 1999 mit der Schimmelbekämpfung in privaten und gewerblichen Immobilien befasst. Das mittelständische Unternehmen aus dem Sauerland führt neben dem neuen "AGO Fugentape" verschiedene Schimmel-Sets mit höchsten Bewertungen auf den großen Marktplätzen im Internet. Hohe Produktqualität verbindet der Hersteller mit einem umfassenden Kundenservice.Weitere Informationen:www.agoshop.de/ratgeber/ago-fugentape-saeuberung-von-silikonfugen/Pressekontakt:Herr Andre GoldappAGOShopBriloner Strasse 5 - 859909 BestwigTelefon: 02904 - 710 740Telefax: 02904 - 710 840E-Mail: info@agoshop.deOriginal-Content von: AGOShop Andre Goldapp, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137805/4422058