Für die Eurozone und die USA erwarten Anleger relevante Konjunkturdaten. Der Euro hält sich am Morgen konstant.

Der Euro hat sich zum Wochenstart zunächst stabil präsentiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1170 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1139 Dollar festgesetzt.

Am Montag stehen einige ...

