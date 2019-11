Seit Anfang 2017 herrscht bei Siemens ein ungebrochener Abwärtstrend an. Nach 37 Prozent Kursverlust und Rücksetzern an die Tiefstände aus Anfang 2016 scheint fürs Erste das mittelfristige Tief gefunden worden zu sein. Der äußerst steile Kursanstieg seit Anfang August könnte zu einem ersten echten Test des Trendkanals führen und erhöht im Erfolgsfall ein nachhaltiges Trendwendemanöver. Im Hinblick für 2020 definitiv ein Hingucker.

Pullback bald einplanen.

Idealerweise setzt Siemens vor einem Ausbruchversuch noch mal in den Bereich von 98,85 Euro zurück und wird dort von Bullen wieder abgeholt. In jedem Fall wird ein Anstieg an ein mittelfristiges Zielniveau ...

