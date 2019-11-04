BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR 1&1 DRILLISCH AUF 35 (40) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 111 (114) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 35 (40) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS STARTET TEAMVIEWER MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 27,70 EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR GRENKE AUF 87,50 (75) EUR - 'HOLD'GOLDMAN STARTET TEAMVIEWER MIT 'BUY' - ZIEL 33 EURHSBC HEBT ALSTRIA OFFICE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 20 (14,5) EURHSBC HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 123 (122) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT 1&1 DRILLISCH AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 24 (63) EURJEFFERIES SENKT UNITED INTERNET AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 29 (55) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR JOST WERKE AUF 37 (39) EUR - 'NEUTRAL' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 262 (263) ...Den vollständigen Artikel lesen ...