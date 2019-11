Von Heather Haddon

OAK BROOK (Dow Jones)--Die Restaurantkette McDonald's hat ihren CEO Steve Easterbrook wegen einer Beziehung zu einer Mitarbeiterin entlassen. Das Board des Konzerns habe am Freitag nach einer Untersuchung der Angelegenheit für die Entlassung des Vorstandschefs gestimmt, teilte die McDonald's Corp am Sonntag mit. Easterbrooks Nachfolge werde mit sofortiger Wirkung der bisherige US-Chef Chris Kempczinski antreten.

Auch Easterbrook selbst reichte seinen Rücktritt ein. Er schrieb am Sonntag in einer Email an die Mitarbeiter, er habe gegen die Unternehmensrichtlinien für persönliches Verhalten verstoßen. "Das war ein Fehler", schrieb Easterbrook. "Angesichts der Werte des Unternehmens stimme ich dem Vorstand zu, dass es Zeit für mich ist, weiterzuziehen."

Ein Vertreter Easterbrooks sagte, der Manager sei dankbar für seine Zeit im Konzern und wollte sich darüber hinaus nicht äußern.

Auch McDonald's wollte keine weiteren Einzelheiten nennen. Das Board sei auf die Beziehung aufmerksam gemacht worden, habe eine gründliche Untersuchung eingeleitet und schnell gehandelt, teilte der Konzern lediglich mit.

Der 52-jährige Easterbrook, der geschieden ist, war seit März 2015 CEO der Burgerrestaurantkette. Während seiner Amtszeit hat sich der Aktienkurs fast verdoppelt, aber der Kundenverkehr in den US-Restaurants stagniert weiterhin.

