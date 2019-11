Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan und Russland bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Im Streit um möglicherweise höhere Importzölle für Autos haben die USA einen Verzicht auf die unter anderem von Deutschland heftig kritisierten Pläne in Aussicht gestellt. "Wir haben sehr gute Gespräche geführt mit unseren europäischen, japanischen und südkoreanischen Freunden", sagte US-Handelsminister Wilbur Ross am Sonntag dem Fernsehsender Bloomberg. Unter anderem seien Verhandlungen mit einzelnen Herstellern über ihre geplanten Investitionen in den USA geführt worden. Er hoffe, es werde dadurch nicht nötig sein, die von seiner Regierung geplanten Restriktionen einzuführen, sagte Ross. Die US-Regierung droht mit Strafzöllen von 25 Prozent auf ausländische Autoimporte, weil diese eine Bedrohung für die nationale Sicherheit seien. Eine ursprünglich für Mai dieses Jahres erwartete Entscheidung verschob Präsident Donald Trump allerdings um bis zu sechs Monate. Nun wird die Entscheidung Mitte November erwartet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 3Q, Baltimore

14:00 US/Sprint Corp, Ergebnis 2Q, Overland Park

23:30 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 3Q, Saskatoon

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 16:00 Auftragseingang Industrie September PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 FEIERTAG Hang-Seng-Index 27.484,60 +1,42% Kospi 2.130,24 +1,43% Shanghai-Composite 2.973,20 +0,51% S&P/ASX 200 6.686,90 +0,27%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Nach oben gezogen werden die Börsen von Hoffnungen auf einen baldigen Abschluss eines Teilabkommens im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Hinzu kommen gute Vorgaben von der Wall Street, wo der Nasdaq- und der S&P 500-Index am Freitag nach deutlich besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten neue Rekordstände verzeichnet hatten. Der Dow schloss lediglich 50 Punkte unter einem neuen Höchststand. Die Börse in Sydney bleibt gegen den Trend deutlich zurück. Westpac hat eine Kapitalerhöhung um 2,5 Milliarden australische Dollar (rund 1,73 Milliarden US-Dollar) angekündigt. Zudem wurde die Dividende gestutzt. Der Bank machen niedrige Zinsen, ein schwaches Kreditgeschäft, Rückstellungen und Restrukturierungskosten zu schaffen. Im US-China Handelskonflikt deutet sich der Abschluss eines Teilabkommens für November an. US-Handelsminister Wilbur Ross sagte, dass "wir gute Fortschritte machen" und dass es "keine natürlichen Gründe" gäbe, warum ein "Phase-Eins"-Abkommen nicht in diesem Monat erzielt werden könnte. Zudem kündigte der Minister an, dass "sehr bald" Lizenzen für US-Unternehmen ausgegeben werden sollen, um Geschäfte mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei machen zu können. Die US-Regierung hatte Huawei im Mai aus Sorge um die nationale Sicherheit auf eine schwarze Liste gesetzt. Unterdessen haben die südostasiatischen Länder vereinbart mit China zusammenzuarbeiten, um die Stabilität in der Region zu gewährleisten. Zudem soll im kommenden Jahr ein Freihandelsabkommen von 16 Ländern unterzeichnet werden.

US-NACHBÖRSE

Der Aktienkurs von Pacific Gas & Electric (PC&G) verlor 1,2 Prozent. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hatte dem Versorger mit einer staatlichen Übernahme gedroht, sollte das Unternehmen nicht das Insolvenzverfahren und die Sicherheit seines Stromnetzes in den Griff bekommen. Arista Networks erhöhten sich um 0,6 Prozent, nachdem die Aktie im regulären Handel 24 Prozent nachgegeben hatte. Der Hersteller von Netzwerktechnik hatte bei Vorlage der Drittquartalszahlen mit 540 bis 560 Millionen Dollar eine Umsatzprognose für das Schlussquartal ausgegeben, die unter den Erwartungen der Analysten mit 576 Millionen Dollar lag. Für Newell Brands ging es um 1,7 Prozent nach unten. Die Analysten von Standard & Poor's stuften ihr langfristiges Rating für den Hersteller von Handelswaren auf "BB+" von "BBB-" herab, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, ursprünglich zum Verkauf identifizierte Geschäftsbereiche nun doch behalten zu wollen. Sintx Technologies brachen um 24,6 Prozent ein auf 1,75 Dollar, nachdem das Unternehmen die Ausgabe neuer Aktien angekündigt hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.347,36 1,11 301,13 17,23 S&P-500 3.066,91 0,97 29,35 22,34 Nasdaq-Comp. 8.386,40 1,13 94,04 26,39 Nasdaq-100 8.161,17 0,96 77,34 28,93 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 855 Mio 1.156 Mio Gewinner 2.152 1.119 Verlierer 791 1.818 Unverändert 88 117

Fester - Ein aus Börsianersicht nahezu ideal ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht sorgte für Auftrieb. Die Nasdaq-Indizes und der S&P-500 erreichten Rekordhochs, dem Dow fehlen nur noch wenige Punkte. Der erwartete Stellenzuwachs wurde deutlich übertroffen, was auf eine robuste US-Konjunktur hindeutet, zugleich stiegen die Stundenlöhne nicht so stark wie gedacht, was wiederum für weiter niedrige Zinsen spricht. Niedrigzinsfantasie schürte der enttäuschend ausgefallene ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende US-Gewerbe. Ein positiver Impuls kam aus China, wo der Einkaufsmanagerindex gestiegen ist. Fitbit schossen mit einem Übernahnmegebot von Google um weitere 15,5 Prozent nach oben. Gerüchte darüber hatten den Fitbit-Kurs an den Vortagen schon um über 60 Prozent befördert. Nach den guten Geschäftszahlen zur Wochenmitte und mit dem Start des neuen Apple TV+ markierte die Apple-Aktie auf Schlusskursbasis ihr achtes Rekordhoch innerhalb eines Monats. Sie legte um 2,8 Prozent zu. US Steel schossen um fast 15 Prozent nach oben. Das Unternehmen schloss das dritte Quartal zwar mit einem Verlust ab, dieser fiel jedoch geringer als befürchtet aus. Das Pharmaunternehmen Abbvie verdiente mit 1,88 Milliarden Dollar zwar weniger, übertraf aber dennoch die Erwartungen. Abbvie verteuerten sich um 2,8 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,56 3,2 1,52 35,4 5 Jahre 1,55 3,1 1,52 -37,4 7 Jahre 1,63 2,5 1,60 -61,9 10 Jahre 1,71 2,4 1,69 -73,3 30 Jahre 2,20 2,2 2,18 -86,7

Am Anleihemarkt dominierte die positive Aufnahme der Arbeitsmarktdaten, die Kurse fielen, die Renditen stiegen also etwas. Im Zehnjahresbereich ging es um 2 Basispunkte nach oben mit der Rendite auf 1,71 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:00 % YTD EUR/USD 1,1170 +0,0% 1,1165 1,1159 -2,6% EUR/JPY 120,94 +0,1% 120,85 120,52 -3,8% EUR/GBP 0,8637 +0,0% 0,8634 0,8612 -4,0% GBP/USD 1,2934 -0,0% 1,2935 1,2958 +1,5% USD/JPY 108,26 +0,0% 108,23 107,99 -1,3% USD/KRW 1164,80 -0,4% 1164,80 1165,26 +4,5% USD/CNY 7,0252 -0,2% 7,0375 7,0374 +2,1% USD/CNH 7,0244 -0,2% 7,0371 7,0386 +2,2% USD/HKD 7,8376 +0,0% 7,8370 7,8385 +0,1% AUD/USD 0,6922 +0,2% 0,6908 0,6905 -1,8% NZD/USD 0,6462 +0,5% 0,6432 0,6432 -3,7% Bitcoin BTC/USD 9.171,76 -0,4% 9.206,26 9.145,26 +146,6%

Der Dollar hatte nach dem robusten US-Arbeitsmarktbericht zunächst zugelegt, fiel mit der intakten Niedrigzinsfantasie aber schnell wieder zurück. Der Euro kostete zuletzt 1,1167 Dollar, verglichen mit einem Tagestief bei 1,1130 Dollar. Der Dollarindex ermäßigte sich um knapp 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,90 56,20 -0,5% -0,30 +15,5% Brent/ICE 61,36 61,69 -0,5% -0,33 +10,9%

Die Ölpreise stiegen kräftig. US-Öl der Sorte WTI, dessen Preis sich zuletzt etwas schwächer entwickelt hatte als der von Brentöl, holte wieder auf und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 56,03 Dollar. Brentöl legte um 2,2 Prozent zu. Rückenwind kam neben den positiven Konjunktursignalen von der auf ein Zweieinhalbjahrestief gesunkenen Zahl aktiver Ölförderanlagen in den USA.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.512,05 1.514,44 -0,2% -2,39 +17,9% Silber (Spot) 18,11 18,12 -0,1% -0,01 +16,8% Platin (Spot) 955,12 947,50 +0,8% +7,62 +19,9% Kupfer-Future 2,66 2,65 +0,3% +0,01 +0,6%

Beim Gold tat sich wenig, die Feinunze kostete im US-Späthandel 1.512 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

BRASILIEN

