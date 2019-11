FRANKFURT (Dow Jones)--Der Abwärtstrend des Bund-Futures setzt sich fort. Er notiert am Montag während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel 22 Ticks niedriger bei 171,36 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 171,47 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,47, das -tief bei 171,30 Prozent. Umgesetzt wurden bisher lediglich gut 3.600 Kontrakte.

"Der seit Anfang September bestehende Abwärtstrendkanal ist intakt", heißt es bei der Helaba. Die Widerstandslinie verlaufe bei 173,06 Prozent. Eine Unterstützung sieht das Haus bei 170,60 Prozent.

Einerseits sorgt der Optimismus hinsichtlich der US-chinesischen Handelsgespräche für eine steigende Risikobereitschaft unter den Anlegern und damit für weniger Interesse an Bundesanleihen. Andererseits dämpft die Wiederaufnahme der Anleihenkäufe durch die Europäische Zentralbank den Druck.

Kurzfristig für Impulse sorgen könnten Daten zur Stimmung unter den Einkaufsmanagern in Europa.

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2019 02:05 ET (07:05 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.