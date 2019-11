Der Vorstand der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) hat am 17. Oktober 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom selben Tag beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 200 Mio. EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) aufzulegen ("Aktienrückkaufprogramm 2019/I"). Das Aktienrückkaufprogramm 2019/I folgt der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 20. Juni 2017, wonach eigene Aktien der Gesellschaft zusätzlich zu einer Veräußerung über die Börse oder über ein Angebot an alle Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligungsquote zu jedem zulässigen Zweck, insbesondere ...

