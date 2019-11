Original-Research: Nexway AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Nexway AG Unternehmen: Nexway AG ISIN: DE000A2E3707 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 04.11.2019 Kursziel: EUR 21,80 (bislang EUR 39,10) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Halbjahresergebnis von Fusion belastet Während Bruttoumsatz und Rohertrag im ersten Halbjahr 2019 fusionsbedingt deutlich über den vergleichbaren Vorjahreswerten - jedoch weitgehend im Rahmen unserer Erwartungen - lagen, war die Ertragslage der Nexway AG unverändert von Einmalaufwendungen aus der Fusion von asknet mit Nexway sowie durch Restrukturierungsaufwendungen belastet, was wir in diesem Ausmaß nicht vorhergesehen hatten. Trotz eines anhaltenden Preiswettbewerbs rechnet der Nexway-Vorstand in der zweiten Jahreshälfte 2019e zwar weiterhin mit einer deutlichen Verbesserung der Ertragslage, entgegen den bisherigen Erwartungen wird diese jedoch nicht ausreichen, um das bisher auf Gesamtjahresbasis avisierte leicht positive EBITDA zu erreichen. Dementsprechend wurde für das laufende Geschäftsjahr 2019e eine niedrigere Guidance ausgesprochen: Bei Umsätzen zwischen EUR 180 und 200 Mio. (bislang: EUR 200+ Mio.) erwartet der Nexway-Vorstand nunmehr ein EBITDA in einer Bandbreite zwischen EUR -2,0 und -2,8 Mio. Durch fortgesetzte Plattforminvestitionen (z. B. in die Erweiterung 'Nexway Monetize', über die zukünftig Payment- und E-Commerce-Dienstleistungen angeboten werden) sollte es Nexway nach unserer Einschätzung in den kommenden Monaten gelingen, die Beziehungen zu Bestandskunden zu festigen und neue Kunden zu gewinnen. Darüber hinaus wird Nexway Angabe gemäß neue Produkt- und Dienstleistungsangebote platzieren, die vertikale Integration des Angebots erhöhen und den geographischen Footprint erweitern. Da überdies nach unserer Einschätzung noch nicht alle Synergien aus der Fusion von asknet mit Nexway gehoben wurden, halten wir an den Langfristparametern unserer Finanzprognose grundsätzlich fest, verschieben deren Erreichen jedoch zeitlich nach hinten. Nach Berücksichtigung einer deutlich höheren geschäftsspezifischen Risikoprämie errechnen wir aus unserem dreistufigen DCF-Entity-Modell ein Kursziel von EUR 21,80 (bislang EUR 39,10) je Aktie (Base Case-Szenario). In einer Monte Carlo-Analyse, in der wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt haben, ergeben sich Best-Caseund Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 8,00 bzw. von EUR 41,60 je Aktie. Bezogen auf den freitäglichen Schlusskurs von EUR 12,00 ergibt sich auf Sicht von 24 Monaten ein von uns erwartetes Kurspotenzial von 81,7%. Wir bestätigen dementsprechend unser Buy-Rating für die Aktien der Nexway AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19271.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89)74443558/ +49 (152)31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

