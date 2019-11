Epigenomics ISIN: DE000A11QW50 ist ein fester Bestandteil der RuMaS-Watchliste mit über 400 Aktien. Mindestens einmal in der Woche schauen wir uns diese Aktie in der Hoffnung an, dass sich eine Trading-Chance ergibt. Die Aktie befindet sich seit einer gefühlten Ewigkeit in einem Abwärtstrend und man hätte sich in den letzten Monaten den Anblick des Charts ersparen können. Auch beim Chart-Check am Freitag sah es auf den ersten Blick nicht nach einer ...

