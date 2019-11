Positive Impulse durch Wirtschaftsdaten aus den USA und China haben am Freitag den europäischen Börsen Auftrieb gegeben. In den Vereinigten Staaten war der Arbeitsmarktbericht für Oktober überraschend stark ausgefallen, in China hatte sich die Stimmungslage in der Industrie im Oktober überraschend verbessert. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,5% und beendete die Woche damit mehr oder weniger unverändert, der französische CAC 40 konnte 0,6% zulegen, der Dax erzielte in Deutschland einen Zuwachs von 0,7% und in London ging die Börse 0,8% befestigt in das Wochenende. Aus Branchensicht waren nach den erfreulichen Daten aus dem Reich der Mitte vor allem die Bergbauaktien gefragt, dieser Sektor konnte um 3,2% zulegen, angeführt von Rio ...

