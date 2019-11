Thimm gliedert den Geschäftsbereich Thimm Packaging mit Standort im rumänischen Sibiu in die Marke Thimm Pack'n'display ein. Durch die Markenintegration vereinheitlicht Thimm den Markenauftritt auf europäischer Ebene weiter.Die rumänischen Kunden sollen durch die Anpassung von einem neuen erweiterten Lösungsportfolio für den Point of Sale profitieren. Das Familienunternehmen Thimm baut damit seine Rolle am Markt für Verpackungen und Displays weiter aus.Basis der Markenintegration war die Weiterentwicklung des Produktionsstandortes in ?ura Mica, einer Gemeinde im Kreis Sibiu, Rumänien, durch ...

