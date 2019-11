Auch Langnese will gegen Plastikmüll vorgehen und verzichtet beim Solero Bio Lemon Multipack künftig auf Einzelverpackungen. Das ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von Unilever.Das Wassereis Solero Bio Lemon von Langnese kommt fast ohne Plastik aus. In den Multipacks sind die einzelnen Produkte nicht separat verpackt, sondern können direkt aus der Box entnommen werden. Die Umverpackung ist im Inneren mit einer dünnen Kunststoffbeschichtung versehen, die verhindern soll, dass das Eis an der Hülle des Multipacks kleben bleibt. Laut Langnese kann der Karton im Altpapier entsorgt und anschließend ...

