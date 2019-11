Köln (ots) - Das Kölner Versicherungs-Start-up freeyou bringt in Kooperation mit der GAV Versicherungs-AG eine rein digitale Autoversicherung an den Start. Die Vision von freeyou ist, Kunden von lästigem Papierkram und unverständlichem Versicherungskauderwelsch zu befreien. Abschließbar ist die neue Autoversicherung zunächst exklusiv über das Vergleichsportal Check24 - eine eigene Antragsstrecke folgt im Frühjahr 2020.Kundennähe wird bei freeyou groß geschrieben. Neben allen digitalen Prozessen setzt freeyou auf ein hohes Maß an Service: ein eigens aufgebautes Customer Happiness Team steht den Kunden auf verschiedensten Wegen zur Verfügung."Digitalisierung bedeutet für uns nicht weniger Service, sondern besseren Service. Kundenzufriedenheit ist und bleibt unser höchstes Gut und die Automatisierung vieler Prozesse unterstützt dies zusätzlich", so CEO Philip Knott.Keine Selbstbeteiligung im GlasschadenfallFreeyou bietet seinen Kunden eine Kfz-Haftpflichtversicherung mit der marktüblichen Deckungssumme sowie eine Teilkasko- und eine Vollkaskoversicherung an. Neben den Versicherungsklassikern wie Mallorca-Police und Neupreisentschädigung stellt sich eine außerordentliche Besonderheit bei einem Glasschaden dar: Wenn die Windschutzscheibe durch einen freeyou-Glaspartner ausgetauscht werden muss, wird die Selbstbeteiligung um 150 EUR reduziert, d.h. bei einer gängigen Selbstbeteiligung entstehen dem Kunden keinerlei Kosten. Dies ist ein absolutes Novum auf dem aktuellen Versicherungsmarkt und somit ein Alleinstellungsmerkmal.Der hohe Automatisierungsgrad erlaubt eine Schadensregulierung bei einfachen Schäden binnen 24 Stunden, schlägt damit die gängige Praxis und übertrifft die Erwartungshaltung vieler Versicherter. Zudem bietet eine monatliche Kündbarkeit eine Flexibilität, die man so in der etablierten Versicherungswelt nicht gewohnt ist.Bäume pflanzen für's KlimaJeder Neukunde, der sich bei freeyou registriert, tut auch gleichzeitig etwas Gutes. Für jede Anmeldung im Kundenportal wird ein bienenfreundlicher Baum in Deutschland gepflanzt. So unterstützt freeyou gemeinsam mit den Kunden die Aufforstung, schützt die Bienen und hilft dem Klima. Freeyou arbeitet hier mit dem Forstbetrieb Treemer in der Nähe von Nürnberg zusammen.Über freeyouFreeyou ist ein Team aus jungen Kreativen, Software-Entwicklern, Branchenbegeisterten und Weltverbesserern, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Versicherungen einfach, digital und smart zu gestalten.Konkret heißt das: freeyou verzichtet auf lästigen Papierkram und unverständliche Versicherungsbedingungen, die niemand wirklich versteht. Dies geschieht mit Hilfe von IoT, datenbasierten Analysen und einer agilen Arbeitsweise.Die Kfz-Versicherung ist bereits das zweite Produkt von freeyou. Gestartet ist das Insurtech-Start-up mit einer Fahrrad- und E-Bike Versicherung im Mai 2018.Hier geht's zur Website: www.freeyou.ag/autoversicherungPressekontakt:freeyou AGStephanie ReinhardtKolumbastr. 350667 KölnTel. 0151 678 282 42Stephanie.Reinhardt@freeyou.agOriginal-Content von: freeyou AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134023/4422095