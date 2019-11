Die Geschäfte des Bausoftwareherstellers Nemetschek liefen im bisherigen Jahr so gut, dass Nemetschek nun das obere Ende der Umsatz- und Gewinnprognose anpeilt. Im vergangenen Quartal war der Umsatz um rund 20 Prozent gestiegen, das operative Ergebnis konnte gar um über 46 Prozent zulegen. Die Aktie legte daraufhin bis zu 8% zu und notiert am Donnerstag Mittag bei rund 2,2% im Plus. Auch beim MDAX-Aufsteiger Rational wurde im bisherigen Jahr mit einem Umsatzplus von 9 Prozent und einem Anstieg des op. ...

