Unterföhring (ots) - Perfekter Wochenausklang: Mit 14,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen legt die zweite Folge des SAT.1-Sozialexperiments "Hochzeit auf den ersten Blick" am Sonntagvorabend noch einmal kräftig im Vergleich zur Vorwoche zu. Auch die erste Live-Show von "The Voice of Germany" punktete im Anschluss mit starken 13,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - und startet damit deutlich stärker als im Vorjahr (11,5 Prozent). Stark auch "Harry Potter und der Halbblutprinz" am Nachmittag: Die Bestseller-Verfilmung erreicht 12,6 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Der Tagesmarktanteil von SAT.1 liegt bei 10,7 Prozent und macht den Sender damit zum Marktführer am Sonntag.Die Zuschauer von "The Voice of Germany" haben entschieden: Im Finale am kommenden Sonntag, 10. November, ab 20:15 Uhr live in SAT.1 singen Claudia (18, München) für Team Alice, Fidi (35, Hamburg) für Team Mark, Freschta (23, Turgi/CH) für Team Sido, Erwin (23, Rastatt) für Team Rea und Lucas (19, Kamen) für Team Nico um den Sieg.Mehr Infos zu "The Voice of Germany", die Team-Übersichten und Fotos aus der Show zum Download unter http://presse.prosieben.de/TVOG2019Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 04.11.2019 (vorläufig gewichtet: 04.11.2019)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR Factual & SportsBarbara StefanerTel. +49 89 / 9507-1128E-Mail: Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comhttp://www.presse.sat1.deBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 89 / 9507-1191E-Mail: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4422144