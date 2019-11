In der Hoffnung auf eine Entschärfung der weltweiten Zollkonflikte steigen Anleger in den deutschen Aktienmarkt ein. Der Dax übersprang zur Eröffnung am Montag die psychologisch wichtige 13.000er Marke und stieg um bis zu 0,5 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 13.029,71 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...