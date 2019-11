Am Montag kann der DAX weiter steigen.Das deutsche Börsenbarometer befindet sich weiter im Gewinnrausch: In der Hoffnung auf eine Entschärfung des Zollstreits zwischen den USA und China tasten sich weitere Anleger in den deutschen Aktienmarkt zurück. Der deutsche Leitindex Der DAX kletterte zum Handelsstart am Montag auf den höchsten Stand seit fast eineinhalb Jahren, sodass die 13.000-Punkte-Marke geknackt wurde. Er eröffnete bei 13.022,95 Einheiten.No-Deal-Brexit abgewendet...

