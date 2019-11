München (www.aktiencheck.de) - Nexway-Aktienanalyse von Sphene Capital: Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nexway AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: A5AB) weiterhin zu kaufen. Während Bruttoumsatz und Rohertrag im ersten Halbjahr 2019 fusionsbedingt deutlich über den vergleichbaren Vorjahreswerten - jedoch weitgehend im Rahmen der Analystenerwartungen - gelegen hätten, sei die Ertragslage der Nexway AG unverändert von Einmalaufwendungen aus der Fusion von asknet mit Nexway sowie durch Restrukturierungsaufwendungen belastet gewesen, was Hasler in diesem Ausmaß nicht vorhergesehen habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...