"Ich bin gekommen, um für euch Rock'n'Roll zu spielen, für euch Ost-Berliner, in der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren umgerissen werden." 300.000 Menschen hören am 19. Juli 1988 in Ost-Berlin beim bis dato größten Konzertereignis in der DDR den Satz des US-amerikanischen Rockmusikers Bruce Springsteen. 16 Monate später, am 9. November 1989, sind die Barrieren und die Berliner Mauer Geschichte. Auch "The Hoff" David Hasselhoff prägte mit "Looking for Freedom" den Sound der deutschen Wiedervereinigung und belegte 1989 acht Wochen lang den ersten Platz der deutschen Hitparade. Springsteen, Hasselhoff oder am Ende doch die Scorpions mit "Wind of Change" - wer sang wirklich die Hymne der Wende?Diese und weitere bewegende Geschichten erzählt SAT.1 in "Wahnsinn Wende - Die unglaublichsten Mauerfall-Geschichten" am Freitag, 8. November 2019, um 20:15 Uhr und läutet damit den 30. Jahrestag des Mauerfalls ein.Moderiert wird die amüsante Zeitreise in den "wilden Osten" von der gebürtigen Erfurterin Janin Ullmann. Zahlreiche Promis wie Christine Neubauer, David Hasselhoff, Gregor Gysi, Marlene Lufen, Marc Bator, Henry Maske, Wolfgang Lippert, Detlef D. Soost, Ulrich Meyer, Saskia Valencia, Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Bürger Lars Dietrich kommentieren die bunten Mauerfall-Geschichten und teilen ihre ganz persönlichen Erinnerungen an den Tag, der die Welt veränderte."Wahnsinn Wende - Die unglaublichsten Mauerfall-Geschichten" - am Freitag, 8. November 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn