Im Jahr 2019 stellte die Wiener Börse an vier ausgewählten österreichischen Feiertagen ihre Infrastruktur zur Verfügung. Das Ergebnis: Die Handelsteilnehmer generierten an den zusätzlichen Handelstagen einen Umsatz von insgesamt 807 Mio. Euro, davon 154 Mio. Euro an Christi Himmelfahrt (30. Mai), 212 Mio. Euro an Fronleichnam (20. Juni), 249 Mio. Euro an Mariä Himmelfahrt (15. August) und 193 Mio. EUR an Allerheiligen (1. November). Somit wurde an den österreichischen Feiertagen ähnlich stark gehandelt wie an jedem anderen Handelstag (durchschnittlicher Tagesumsatz 2019: 224 Mio. Euro), betont die Börse. Auch im Jahr 2020 soll an vier gesetzlichen Feiertagen gehandelt werden, nämlich 6. Jänner (Heilige Drei Könige), 21. Mai ...

