München (ots) - Am 4. November enden die Dreharbeiten zu "Ein Sommer" (AT) - mit Iris Berben in einer ihrer charakterstärksten Rollen. Ein Film über eine Frau auf der Suche nach sich selbst.Unter der Regie von Dustin Loose und nach dem Drehbuch von Beate Langmaack spielt Iris Berben die 60-jährige Ebba, die von einem verstörend realistischen Traum heimgesucht wird: Sie bringt ein Bärenjunges zur Welt. Als sie mit ihrem Mann Markus (Rainer Bock) einen Ausflug zu Freunden an die Ostsee macht und dort auf einen kleinen Wanderzirkus trifft, in dem ein lebensecht wirkender Bär auftritt, holt sie der Traum wieder ein. Arne (Peter Mygind), der dänische Zirkusdirektor, gibt Ebba die Möglichkeit, ihren Traum wahrwerden zu lassen - und lässt sie in ein Bärenkostüm schlüpfen. Komplett verwandelt betritt Ebba damit die Manege, das Kostüm löst eine tiefgreifende Veränderung in ihr aus und bald schon verschwimmen für Ebba Realität und Rolle. Als Arne ihr anbietet, mit ihm und dem Wanderzirkus die polnische Küste entlang zu reisen, zögert Ebba nicht lange und stürzt sich kopfüber in ihr Abenteuer. Sie will aus allem ausbrechen - aus ihrer Ehe, aus dem gemeinsamen Unternehmen, das sie mit ihrem Mann Markus gegründet hat, aus ihrem geordneten Leben. Schnell beginnt sie eine leidenschaftliche Affäre mit Arne, das Bären-Dasein verleitet sie dazu, sich einfach zu nehmen, was sie möchte. Eine Freiheit, die sich für Ebba wie ein nie enden wollender Rausch anfühlt ...Zum hochkarätigen Cast gehören an der Seite von Iris Berben unter anderem Peter Mygind, Rainer Bock, Martin Brambach, Leslie Malton u. v. m. Gedreht wurde in der Danziger Bucht: Gdynia, Leba, Danzig und Umgebung."Ein Sommer" (AT) ist eine Produktion von PROVOBIS Film, ein Unternehmen der TELLUX Gruppe, im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Produktion wird gefördert durch das Polish Film Institute. Produzent ist Jens C. Susa. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen (ARD Degeto). Die Kamera führt Clemens Baumeister.Foto über www.ardfoto.dePressekontakt:ARD Degeto, Myriam Thieser,Tel.: 069/1509 420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.dePR Heike Ackermann, Heike Ackermann,Tel.: 089/649 865-12, E-Mail: heike.ackermann@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4422166