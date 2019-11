...darauf zu spekulieren, wie der künftige Weltraum-Tourismus aussehen könnte. Die Aktie startete am Donnerstag vergangener Woche in New York mit einem knappen Gewinn. Virgin Galactic transportiert raketengestützte Flugkörper aus einer Mischung von Flugzeug und Rakete für Weltraumflüge und hat bereits über 1.000 Interessenten, die für einen solchen Flug mindestens 250.000 $ bezahlen. Ist das ein Gag oder eine wirkliche Perspektive der Zukunft? Hinschauen lohnt sich!



