Dies ist der Beginn eines neuen Zeitalters der Innovation, in dem sich die Datenverarbeitung mit künstlicher Intelligenz (KI) schnell weiterentwickeln wird und schon bald in SoCs (System on Chips) genauso verbreitet sein wird wie in Grafikprozessoren.

Das Konzept der KI - Maschinen die Möglichkeit zu geben, kognitive Funktionen nachzuahmen, um Probleme zu erkennen und zu lösen und dann Maßnahmen zu ergreifen - ist seit Mitte der 1950er Jahre eine akademische Disziplin. Dennoch gibt es erst seit kurzem genug Daten, Rechenleistung und Algorithmen, um die KI von einem akademischen Experiment zu einer vermutlich allgegenwärtigen Technologie zu machen, die für die Weiterentwicklung von intelligenten Produkten zu intelligenteren Produkten von grundlegender Bedeutung ist.

Die Menge der aus dem Internet und von Milliarden intelligenter Geräte generierten Daten liefert mehr als genug Daten, um große Trainingsdatensätze für ML zu generieren. Mit diesen Datensätzen lassen sich Filter für das maschinelle Lernen generieren und ML-basierende Systeme für die Nutzung trainieren.

Darüber hinaus stehen heute genügend intelligente Geräte mit hoher Rechenleistung und eine Kommunikationsinfrastruktur mit hoher Bandbreite zur Verfügung, um große Datensätze schnell verarbeiten und übertragen zu können. Diese Rechenleistung gestattet es auch, für bestimmte Aufgaben zunehmend ausgefeiltere und spezialisiertere Algorithmen zu entwickeln und dadurch das Anwendungsspektrum von KI/ML zu erweitern. Darüber hinaus gibt es heute eine Vielzahl von Killer-Apps, die von beschleunigten Informationsinfrastrukturen und Rechenzentren bis hin zu Milliarden von Edge-Geräten reichen und durch die Datenverarbeitung mit KI/ML intelligente Produkte noch intelligenter und sogar autonom machen können. Eingesetzt wird KI/ML bereits in Rechenzentren für das Data Mining, in Analysegeräten für die medizinische Bildgebung, in ADAS und autonomen Systemen, in Computer-Vision-Systemen, in der Robotik und in mobilen Geräten wie Smartphones. Die Geschäfts- und Innovationsmöglichkeiten für KI/ML-Technologien scheinen grenzenlos zu sein.

Im Mittelpunkt dieser exponentiellen Evolution der KI/ML-Technologie wird die Entwicklung spezieller KI/ML-Prozessor-IP für intelligentere SoCs und intelligentere KI-basierende Standalone-Prozessoren stehen. Die Investitionen in Startups für ML-Chips sind weitaus höher als die Investitionen in jedem anderen Halbleitersektor, einschließlich 5G- und Krypto-Währungen.

Für die Entwicklung innovativer KI/ML-Prozessor-IP und -ICs müssen Entwicklungsteams ihre Entwurfsmethoden um neuere, schnellere Tools erweitern. Glücklicherweise nimmt auch die EDA-Branche die KI/ML-Technologie an und integriert sie in Tools, um sie genauer und schneller zu machen. Welche methodischen Herausforderungen gibt es beim Entwurf von KI/ML-Prozessoren und was unternehmen EDA-Unternehmen wie Mentor, damit Ingenieure intelligentere Innovationen schneller liefern können?

Herausforderungen bei der Entwicklung von KI/ML-Prozessoren

KI/ML ist weitgehend eine mathematische und softwaretechnische Disziplin: Mathematiker entwickeln mit mathematischen Werkzeugen Algorithmen und konvertieren ...

