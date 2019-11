Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - OnApp hat in der neuen Version des OnApp-Cloud-Management-Portals Unterstützung für die softwaredefinierte Netzwerktechnologie NSX von VMware angekündigt. OnApp wird diese Woche auf der VMworld 2019 Europe in Barcelona am Stand S213 und in einer Solutions-Exchange-Sitzung am Mittwoch, dem 6. November, um 11:20 Uhr den NSX-Support debütieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://onapp.com/vmworld-2019-europe.OnApp ist eine komplette Cloud-Management-Plattform für Dienstleister und Unternehmen. Für Clouds, die auf der VMware vCenter und vCloud Director basieren, macht OnApp das Cloud-Management durch die Automatisierung von Cloud-Orchestrierung, Bereitstellung, Vorlagen und Pakete, Benutzerverwaltung und Messung in einem intuitivem Portal einfacher und effizienter. Jetzt bietet OnApp die gleichen Vorteile für NSX, um es Vmware-Cloud-Betreibern zu erleichtern, flexible softwaredefinierte Netzwerke mit ihren Cloud-Diensten in derselben intuitiven Benutzeroberfläche zu kombinieren."Wir freuen uns, unsere VMWare-Partnerschaft mit einem mehrwertigen Nutzen zu erfüllen, indem wir die Netzwerkleistung von NSX, die Unternehmensplattformen von vCD und vCenter sowie die umfangreiche Cloud-Orchestrierung und Abrechnungsfunktionalität von OnApp vereinheitlichen", sagte Tim Meredith, Chief Commercial Officer von OnApp. "Die Zusammenführung all dieser Funktionen in einer einzigen GUI und API erleichtert Vmware-Cloud-Betreibern sowie ihren Kunden und Benutzern das Leben."OnApp ermöglicht es Vmware-Cloud-Betreibern zunächst, Firewall-, NAT-, Load Balancer- und VPN-Dienste über das OnApp-Portal zu verwalten, sowohl für Computeressourcen von vCenter als auch von vCloud Director. Darüber hinaus wird die NSX-Funktionalität durch die Möglichkeit ergänzt, IP-Hilfsprogramme und -assistenten zu verwenden, um Cloud-Betreibern die Konfiguration von Regeln und Diensten innerhalb derselben Schnittstelle zu ermöglichen, anstatt hin- und herwechseln zu müssen, um alle erforderlichen Informationen heranzuholen.OnApp wird zunächst VMware NSX-V unterstützen. Zukünftige Versionen von OnApp werden Unterstützung für die nächste Generation von NSX, NSX-T bieten, mit der gleichen Benutzerschnittstelle und mit der gleichen Orchestrierungs-, Preis- und Verpackungsfunktionalität, die das OnApp-Portal heute anbietet. Dies wird dazu beitragen, den Übergang von NSX-V zu NSX-T für Vmware-Cloud-Betreiber zu erleichtern.Vollständiger Text dieser Version: https://onapp.com/2019/11/04/onapp-brings-nsx-into-vmware-portal-network-orchestration-vmware-vcenter-vcloud-director/Weitere Informationen: press@onapp.comPressekontakt:Nadine ter MeulenSteve Fenton +44 (0)800 158 8600Original-Content von: OnApp, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117776/4422203