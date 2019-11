Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Covestro auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Ein Überangebot an Polycarbonat und Schaumstoff-Vorprodukten (MDI) unterdrücke die mittelfristige Gewinnerholung, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen des Kunststoffkonzerns./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 01:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006062144

AXC0123 2019-11-04/10:30