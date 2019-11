Unterföhring (ots) - Diese Verbal-Attacken sitzen. "Heute wird Vanessa erleben, wie es ist, ein KeinSiegHase zu sein. Ich sag' immer: lieber Filme mit Til Schweiger machen als Musik mit Dieter Bohlen", wettert Schauspielerin Luna Schweiger ("Keinohrhasen") im Vorfeld ihres Duells bei "Schlag den Star" gegen Sängerin Vanessa Mai. "Reden ist Silber, aber Schweiger ist Gold! Ich schlag' den Schlagerstar", verkündet Schweiger. Vanessa Mai zeigt sich unbeeindruckt. "Luna, ich habe ein Rollenangebot für Dich: die Verliererin! Wenn ich mit dir fertig bin, hast du nur noch Honig im Kopf", kontert der Schlagerstar. Welche der beiden Power-Frauen hat bei "Schlag den Star" die Nase vorn? ProSieben zeigt das spannende Duell am Samstagabend, 9. 11., live um 20:15 Uhr.Vanessa Mai und Luna Schweiger treten in bis zu 15 Runden in Deutschlands bekanntester Promi-Duell-Show gegeneinander an. Elton führt durch den Abend bei "Schlag den Star", Ron Ringguth kommentiert. Als Music-Acts mit dabei: die britische Erfolgsband Simply Red und US-Shooting-Star Ava Max. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV. Restkarten für die Show sind erhältlich auf www.brainpool-tickets.de."Schlag den Star", am Samstag, 9. November, um 20:15 Uhr live auf ProSieben. Die sechste Ausgabe des Jahres von "Schlag den Star" zeigt ProSieben am 14. Dezember 2019.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 30 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4422241