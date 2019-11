Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fresenius-Kliniktochter Helios kauft in Kolumbien zu und stärkt damit ihre Präsenz in dem südamerikanischen Land weiter.

Quironsalud, der zu Fresenius Helios gehörende größte private Krankenhausbetreiber Spaniens, hat Cedimed übernommen, Kolumbiens führenden Anbieter medizinischer Diagnostik, wie der Bad Homburger DAX-Konzern mitteilte.

Das Transaktionsvolumen betrage rund 40 Millionen Euro, die Transaktion soll nach Zustimmung der kolumbianischen Wettbewerbsbehörden in den kommenden Monaten abgeschlossen sein.

Laut Mitteilung bietet Cedimed eine breite Palette moderner Diagnostik- und Labordienstleistungen in sieben zentral gelegenen Einrichtungen in Medellín an.

Zu Quironsalud bzw Helios Spanien gehört bereits die Clinica Medellin in Kolumbien.

