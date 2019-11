Köln (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Wochen sind die globalen politischen Risiken gesunken, so Gilles Moëc, Chief Economist bei AXA Investment Managers.Derzeit werde ein Teilhandelsabkommen zwischen den USA und China ausgehandelt. Zudem sei Großbritannien eine zusätzliche Fristverlängerung bis zum 31. Januar 2020 von der EU angeboten worden, um einen "No Deal"-Brexit zu vermeiden. Eine Lösung sei allerdings noch immer nicht in Sicht. ...

