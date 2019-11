Er läuft und läuft und läuft. Der deutsche Leitindex konnte auch in der vergangenen Woche an seine jüngste Erfolgsserie anknüpfen und legte auf Wochensicht eine Performance von Plus 0,46% auf 12.961 Punkte hin. Ein guter Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten und robuste Zahlen zur chinesischen Industrieproduktion haben vor allem am letzten Freitag die Märkte auf Rekordfahrt geschickt. Der DAX liegt im laufenden Jahr also mit satten 23% vorn und lässt die Anleger positiv gestimmt in den ...

