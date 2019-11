München (ots) - Moderation: Tina HasselSPD-Stichwahl: Duell der DuosKampf um die Groko Mit einem knappen Ergebnis haben Vizekanzler Scholz und die brandenburgische Landespolitikerin Geywitz die erste Runde im Rennen um den SPD-Parteivorsitz für sich entscheiden können. Nur 1,7 Prozent dahinter der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Esken. Beide Duos gehen zwischen dem 19. und dem 29. November in die Stichwahl, noch einmal sind 425.000 SPD-Mitglieder aufgerufen abzustimmen.Die Wahl ist auch eine Richtungsentscheidung für die SPD. Während das Duo Scholz/Geywitz für eine Fortführung der Großen Koalition steht und die SPD weiter auf dem derzeitigen pragmatischen Kurs führen will, hat das Paar Walter-Borjans/Esken deutliche Kritik an der Großen Koalition geäußert, eine Fortsetzung wäre mit ihnen an der Spitze nicht garantiert.Welche inhaltlichen Akzente setzen die beiden Kandidatenduos? Mit welchen Ideen wollen sie die angeschlagene Sozialdemokratie aus dem Tief holen? Wie wollen sie für die SPD wieder Wahlen gewinnen? Und vor allem - wie soll es nach dem Parteitag im Dezember mit der Großen Koalition weitergehen.Tina Hassel diskutiert mit beiden Kandidatenduos.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaB Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4422365